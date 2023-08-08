Объекты транспорта и их доступность обсудили за круглым столом в Пскове

22:53, 08 августа 2023, ПАИ

Работники Псковской транспортной прокуратуры совместно с Псковской областной организацией Всероссийского общества инвалидов провели совместное заседание в формате круглого стола. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов в ходе данной встречи рассказал о результатах надзора за исполнением законодательства в сфере социальной защиты прав инвалидов и маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ к объектам транспортной инфраструктуры, акцентировал внимание присутствующих на приоритетности данного направления работы и роли прокурора в её организации.

Он отметил, что взаимодействие транспортной прокуратуры с региональным отделением по защите прав инвалидов способствует данной работе, всецело направлено на обеспечение полного равенства возможностей инвалидов с другими гражданами, формирование необходимой среды жизнедеятельности, их беспрепятственного доступа к транспортной инфраструктуре. Целью работы круглого стола является анализ проблем жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями в свете создания комфортной и доступной среды для них. Сотрудники прокуратуры в ходе мероприятия ответили на вопросы участников круглого стола.

«Например, Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения прав инвалидов на железнодорожной станции Струги Красные Октябрьской железной дороги. Поверхность островной посадочной платформы данной железнодорожной станции имела нарушения покрытия, многочисленные ямы и выбоины. Платформа не оборудована тактильно-контрастными наземными указателями. Псковский транспортный прокурор внёс представление начальнику Октябрьской дирекции пассажирских обустройств, однако должных мер принято не было. С целью обязать ОАО «РЖД» устранить нарушения прокурор направил в суд исковое заявление. Решением суда исковые требования псковского транспортного прокурора удовлетворены», – рассказали в транспортной прокуратуре.

После заседания между надзорным ведомством и Псковской областной организацией Всероссийского общества инвалидов было подписано соглашение о сотрудничестве.