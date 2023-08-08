Зональный этап турнира «Кожаный мяч» не состоялся в Опочке

14:47, 08 августа 2023, ПАИ

Зональный этап турнира «Кожаный мяч» среди юношей 2008–2009 года рождения не состоялся в Опочке по причине неявки соперников принимающей команды. Об этом сообщает районная газета «Красный маяк» со ссылкой на Опочецкий детский оздоровительно-образовательный центр.

В зональном этапе «Кожаного мяча» в Опочке 7 августа по регламенту должны были участвовать команды сборных Псковского, Опочецкого и Красногородского районов. Соперники опочан не явились на игру, за что им присудили техническое поражение.

Таким образом, «Опочка» автоматически прошла в финальную часть футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдёт 3 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.