Псковичи поборются за призовые места в финале Всероссийского марафона «Земля спорта»

18:46, 30 июня 2025, ПАИ

Жители Псковской области поборются за призовые места в финале Всероссийского марафона «Земля спорта». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Напомним, на выходных в Псковской области впервые состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта».

Мероприятие проводится Минсельхозом России в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Главная особенность марафона – участвовать в состязаниях могут только жители сельской местности или те, кто связан с сельским хозяйством. Спортсмены соревновались в силовом экстриме, семейных эстафетах и выполнении норм ГТО. Победители регионального этапа примут участие в финале – в этом году соревнования объединяют более 65 субъектов нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что кроме обязательных дисциплин в программу большого спортивного праздника были включены различные физкультурные активности, к которым смогли присоединиться болельщики и горожане.

«Желаю победителям регионального этапа успешных выступлений и высоких результатов в финале марафона!» – заключил губернатор.

Фоторепортаж с регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта» в Пскове можно увидеть по ссылке.