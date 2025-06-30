Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи поборются за призовые места в финале Всероссийского марафона «Земля спорта»

Жители Псковской области поборются за призовые места в финале Всероссийского марафона «Земля спорта». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Напомним, на выходных в Псковской области впервые состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта».

Мероприятие проводится Минсельхозом России в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Главная особенность марафона – участвовать в состязаниях могут только жители сельской местности или те, кто связан с сельским хозяйством. Спортсмены соревновались в силовом экстриме, семейных эстафетах и выполнении норм ГТО. Победители регионального этапа примут участие в финале – в этом году соревнования объединяют более 65 субъектов нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что кроме обязательных дисциплин в программу большого спортивного праздника были включены различные физкультурные активности, к которым смогли присоединиться болельщики и горожане.

«Желаю победителям регионального этапа успешных выступлений и высоких результатов в финале марафона!» – заключил губернатор.

Фоторепортаж с регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта» в Пскове можно увидеть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июня 2025

Псковичи поборются за призовые места в финале Всероссийского марафона «Земля спорта»
30 июня 2025

Сила и выносливость: марафон «Земля спорта» прошёл в Пскове
30 июня 2025

«Зарубу силачей» устроят современные богатыри России в Мальской долине
29 июня 2025

ФК «Псков» не участвует в новом сезоне Кубка России по футболу
29 июня 2025

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» продолжается в Пскове
29 июня 2025

Псковская прыгунья Наталья Спиридонова выиграла Кубок Белоруссии по лёгкой атлетике
29 июня 2025

Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
29 июня 2025

Команда школы адаптивного спорта Псковской области преодолела «Тропу героев»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...