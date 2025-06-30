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Международный шахматный фестиваль проходит в Пскове

XXI Международный шахматный фестиваль проходит в Пскове с 30 июня по 4 июля, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Сегодня, 30 июня, завершились турниры по блицу, в которых приняло участие 44 участника, и по быстрым шахматам, где соревновались 64 шахматиста. С понедельника по пятницу проходят турниры по классическим шахматам, в которых участвуют 85 игроков.

В соревнованиях принимает участие много юных шахматистов, но есть и ветераны старше 80 лет, отметили организаторы.

Помимо игроков из Псковской области, фестиваль также встретил гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ивановской областей, Белоруссии и Литовской республики.

Непосредственными организаторами мероприятия выступает Федерация шахмат Псковской области и «Лидер». Соревнования проводятся в Центре специального образования №1 и Доме молодёжи.

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