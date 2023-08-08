В Невеле мужчина до смерти избил собутыльника в общежитии

15:29, 08 августа 2023, ПАИ

В Невеле мужчина подозревается в убийстве знакомого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

7 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в общежитии Невеля тела 60-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

По версии следствия, к преступлению причастен 32-летний знакомый мужчины, с которым он накануне вечером употреблял спиртные напитки в гостях у местной жительницы в комнате общежития. В процессе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник нанёс своему оппоненту множество ударов кулаком по голове. В результате полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался. Затем, чтобы избежать подозрений, мужчина перенёс тело в коридор.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего) задержан.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.