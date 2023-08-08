Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

О работе оппозиции в региональном парламенте рассказал вице-спикер облсобрания

О работе оппозиции в региональном парламенте рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Оппозиция очень редко принимает участие в работе комитетов. Они на самом деле на комитеты меньше ходят и максимально саботируют работу комитетов. Но при всём при этом любой, даже мелкий вопрос, который не стоит выеденного яйца, выносят на сессию только ради того, чтобы попиариться. Мы это всё видим и понимаем», – отметил Александр Братчиков.

Вице-спикер регионального парламента также рассказал о работе в комитете совместно с представителем партии КПРФ Петром Алексеенко.

«Пётр Васильевич [депутат от КПРФ, входит в состав бюджетного комитета областного Собрания депутатов, Пётр Алексеенко. – ПАИ], он достаточно хороший человек, он рыбак. Мы часто ездим на зимнюю рыбалку. На рыбалке он абсолютно другой человек: с ним комфортно, с ним можно разговаривать на любые темы, с ним можно иметь нормальные, полноценные, дружеские отношения. Когда работа комитета, эти отношения трансформируется, но не настолько, чтобы нельзя было с ним общаться. Там он тоже абсолютно адекватный человек. Но когда он приходит на сессию, такое чувство, что им дают какую-то установку, он становится абсолютно другим человеком. Я его просто не узнаю. Видимо, там что-то их зомбирует. Не знаю, что происходит, но это на самом деле так. Поэтому как человека Петра Алексеенко я искренне уважаю, готов с ним и дальше работать, но на сессии я буду ярым противником того, что сейчас говорят коммунисты. Как бы то ни было», – заключил вице-спикер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 августа 2023

Александр Братчиков стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

08 августа 2023

О борьбе за второе место на выборах губернатора рассказал Александр Братчиков

08 августа 2023

Возможность введения турсбора в Псковской области оценил вице-спикер облсобрания

08 августа 2023

Виктор Антонов впервые вошёл в топ-30 медиарейтинга Псковской области

08 августа 2023

О работе оппозиции в региональном парламенте рассказал вице-спикер облсобрания

08 августа 2023

Ситуацию с развитием свиноводческого производства прокомментировал Александр Братчиков

08 августа 2023

Александр Братчиков – о прекращении зерновой сделки: В ближайшее время это даст возможность избавиться от излишков

08 августа 2023

Почти в два раза вырос медиаиндекс Бориса Елкина


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...