О работе оппозиции в региональном парламенте рассказал вице-спикер облсобрания

17:31, 08 августа 2023, ПАИ

О работе оппозиции в региональном парламенте рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Оппозиция очень редко принимает участие в работе комитетов. Они на самом деле на комитеты меньше ходят и максимально саботируют работу комитетов. Но при всём при этом любой, даже мелкий вопрос, который не стоит выеденного яйца, выносят на сессию только ради того, чтобы попиариться. Мы это всё видим и понимаем», – отметил Александр Братчиков.

Вице-спикер регионального парламента также рассказал о работе в комитете совместно с представителем партии КПРФ Петром Алексеенко.

«Пётр Васильевич [депутат от КПРФ, входит в состав бюджетного комитета областного Собрания депутатов, Пётр Алексеенко. – ПАИ], он достаточно хороший человек, он рыбак. Мы часто ездим на зимнюю рыбалку. На рыбалке он абсолютно другой человек: с ним комфортно, с ним можно разговаривать на любые темы, с ним можно иметь нормальные, полноценные, дружеские отношения. Когда работа комитета, эти отношения трансформируется, но не настолько, чтобы нельзя было с ним общаться. Там он тоже абсолютно адекватный человек. Но когда он приходит на сессию, такое чувство, что им дают какую-то установку, он становится абсолютно другим человеком. Я его просто не узнаю. Видимо, там что-то их зомбирует. Не знаю, что происходит, но это на самом деле так. Поэтому как человека Петра Алексеенко я искренне уважаю, готов с ним и дальше работать, но на сессии я буду ярым противником того, что сейчас говорят коммунисты. Как бы то ни было», – заключил вице-спикер.