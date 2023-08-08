Андрей Беляев впервые вошёл в топ-30 медиарейтинга «Псковской правды»

16:48, 08 августа 2023, ПАИ

Впервые в топ-30 медиарейтинга издания «Псковская правда» за июль вошёл глава администрации Великих Лук Андрей Беляев (20-е место, медиаиндекс 654). Рейтинг был составлен на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В конце мая был шквал обращений из Великих Лук. Люди жаловались на пылевые бури, грязные улицы и дворы, на состояние дорог, плохое благоустройство и медленную реакцию администрации. В город направили группу специалистов правительства области, которая на месте должна была помочь перестроить работу городских служб.

В конце июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников отправился в Великие Луки с инспекционной поездкой и констатировал, что дела в городском хозяйстве улучшились.