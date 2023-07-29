50 млн рублей выделят на благоустройство Великих Лук в этом году

15:50, 29 июля 2023, ПАИ

Об итогах рабочего выезда в Великие Луки рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное» в своём Telegram-канале.

«Основной целью моего визита было проверить результаты перенастройки работы городской администрации в части благоустройства. Напомню, что в конце мая был просто шквал обращений и жалоб из Великих Лук. Люди жаловались на полевые бури, грязные улицы и дворы, на состояние дорог, плохое благоустройство и медленную реакцию администрации», - напомнил он.

Тогда в город направили группу специалистов правительства области, которая на месте должна была помочь перестроить работу городских служб. При этом, изначально планировали, что командировка будет на две недели, но в итоге многие специалисты задержались на месяц и даже более.

После этого, администрация Великих Лук провела серьёзную и вдумчивую работу по корректировке своих методик и систем контроля за результатом. Также к работе подключились управляющие компании и просто неравнодушные жители. «Я остался доволен, город очевидно становится чище, ухоженнее, с улицы вывезено огромное количество грязи и песка, которые копились годами», - подчеркнул губернатор.

В связи с этим городу выделят 50 миллионов рублей на ремонт наиболее проблемных участков. Адреса уже утверждены и можно готовить конкурс. «Рассчитываю, что эти средства не пропадут, а будут эффективно направлены в дело», - резюмировал Михаил Ведерников.