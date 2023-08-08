Как распорядиться положительным сальдо ЕНС, расскажут псковичам

22:16, 08 августа 2023, ПАИ

Онлайн-вебинар о том, как распорядиться положительным сальдо единого налогового счёта (ЕНС), проведут сотрудники УФНС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Вебинар пройдёт 10 августа в 11:00. В ходе мероприятия налоговики расскажут о порядке учёта и распределения обязательных платежей, о положительном сальдо и ответят на самые распространённые вопросы, возникающие в связи с введением ЕНС.

«Положительное сальдо – это ситуация, когда сальдо на едином налоговом счёте больше нуля. Образуется, если перечисленная в бюджет сумма единого налогового платежа превысила сумму заявленной совокупной обязанности, то есть начисленную сумму налогов», – разъяснил начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом Дмитрий Иванов.

В ходе вебинара Дмитрий Иванов расскажет об особенностях зачёта и возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС.

Кроме того, налогоплательщики узнают, что вправе вернуть денежные средства, уплаченные на ЕНС и формирующие положительное сальдо, а также о том, как это сделать.

Подключиться к вебинару 10 августа можно здесь.