Международный молодёжный симфонический оркестр впервые выступит в Плюссе

16:24, 08 августа 2023, ПАИ

Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова даст своё первое выступление в Плюссе. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

Мероприятия пройдёт в районном Доме культуры 17 августа в 18:00.

Идею создания международной арт-резиденции «Золотой петушок» для молодых музыкантов из России и Белоруссии реализовал Псковский областной колледж искусств. Проект получил грантовую поддержку президента России.

В газете отметили, что название выбрано по одноимённой опере Римского-Корсакова. «Золотой петушок» – это последнее произведение композитора, которое он написал, проживая в Вечаше и Любенске.

Художественный руководитель проекта – главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Для всех желающих из села Ляды и посёлка Заплюсье будет организован подвоз к месту проведения.