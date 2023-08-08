Семь себежан стали призёрами спортивного фестиваля «Алек-2023»

21:07, 08 августа 2023, ПАИ

Семь спортсменов Себежского района стали призёрами фестиваля по спортивному ориентированию «Алек-2023», который прошёл в Псковском районе вблизи Жуковского озера с 4 по 6 августа. Об этом ПАИ сообщила районная газета «Призыв».

Из Себежского района единственным победителем стал Виталий Матвеев. Серебро завоевали себежане Степан Тихомиров, Дмитрий Арсентьев, Анастасия Задворная, Кирилл Матвеев и Анастасия Ермолаева. Бронзовую награду получил Богдан Арсентьев.

В соревнованиях приняло участие 140 спортсменов из Псковской и Новгородской областей, а также из Санкт-Петербурга.

В рамках программы фестиваля прошли ночная эстафета по спортивному ориентированию, детский и классический забеги, а также культурно-массовые мероприятия. В последний день соревнований состоялось ориентирование по выбору и награждение.