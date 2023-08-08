Иностранец напал на себежанку с ножом и угрожал убийством

17:36, 08 августа 2023, ПАИ

Гражданина Узбекистана осудили за нападение на себежанку и угрозу убийством. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

2 августа около 22:15 неизвестный с целью запугивания приставил нож к горлу продавщицы магазина в деревне Заситино Себежского района и высказал в её адрес угрозу убийством.

Высказанную угрозу продавщица восприняла реально, так как у неё имелись основания опасаться осуществления этих угроз.

5 августа был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В этот же день его допросили в качестве подозреваемого. Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объёме.

Себежский районный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, до 14 августа включительно, а в случае предъявления обвинения в этот период – на срок до 1 сентября.

Постановление суда в законную силу не вступило.