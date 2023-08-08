Свидетелей ДТП разыскивают в Великих Луках

18:07, 08 августа 2023, ПАИ

ДТП произошло на тротуаре у дома № 41 по проспекту Ленина в Великих Луках 22 июля в 16:37. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двое несовершеннолетних, двигаясь на электросамокате, наехали на пешехода-женщину, а после этого скрылись с места ДТП.

Полиция Великих Лук просит граждан, которые располагают информацией о случившемся, обратиться по адресу: улица Лизы Чайкиной, дом 13/21, в кабинет № 15 или сообщить по телефону 8 (811)-537-51-41.