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Происшествия

Свидетелей ДТП разыскивают в Великих Луках

ДТП произошло на тротуаре у дома № 41 по проспекту Ленина в Великих Луках 22 июля в 16:37. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двое несовершеннолетних, двигаясь на электросамокате, наехали на пешехода-женщину, а после этого скрылись с места ДТП. 

Полиция Великих Лук просит граждан, которые располагают информацией о случившемся, обратиться по адресу: улица Лизы Чайкиной, дом 13/21, в кабинет № 15 или сообщить по телефону 8 (811)-537-51-41.

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