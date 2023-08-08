Игорь Шатурный проверил готовность объектов в Струго-Красненском районе к зиме

19:06, 08 августа 2023, ПАИ

С рабочим визитом Струго-Красненский район посетил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, который проверил готовность объектов жизнеобеспечения к зиме. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

Во время встречи с главой района Александром Волковым они обсудили первоочередные задачи развития ЖКХ района, готовность объектов жизнеобеспечения к работе в зимних условиях.

Игорь Шатурный посетил котельную на улице Мира и объект для складирования древесины, где расположены щеподробилка и дровокол. Кроме того, он осмотрел объект благоустройства на улице Победы в Стругах Красных.