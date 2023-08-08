Псковским туристам рассказали, как добраться до Красных Слуд в Плюссе

21:58, 08 августа 2023, ПАИ

Красные Слуды на реке Плюссе – одно из самых красивых мест в Псковской области. Они представляют собой скалы из песчаника, сообщает телеграм-канал «Псков туристический».

На реке Плюссе находятся самые высокие обрывы девонских красноцветных песчаников, которые достигают 19-20 метров. Поверх Красных Слуд и внизу, вдоль кромки воды, располагается тропа.

Чтобы добраться до пейзажей Красных Слуд, для начала нужно доехать до рабочего посёлка Плюсса, а от него по грунтовой дороге 58к-098 Заполье – Гдов добраться до деревни Сербино.

Переехать через мост, свернуть направо в лес (нужно знать, где свернуть, указателя там нет) и уже по лесной дороге добраться до места, называемого Слуды: это крутой обрывистый берег реки Плюссы.