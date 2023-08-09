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Общество

Испечь пирожки с капустой советует народный календарь сегодня

Память святого Пантелеимона – лекаря, почитаемого в лике великомученика, отмечают сегодня, 9 августа, пишет calend.ru.

На Руси святому Пантелеимону (Пантелеймону), которого иногда называли еще Палием, молились об излечении от болезней. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. В то же время этот день считался несчастливым. Говорили: «Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб»; «Палий – пали копны».

Одно из прозвищ Пантелеймона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся с прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоеного теста. Выпечкой угощали детей, а также нищих и странников.

Капуста всегда была одним из самых любимых в народе овощей. Ее ели в сыром виде, делали из нее салаты, тушили, квасили, солили, клали ее в супы и начиняли всевозможные пироги. О капусте сложено множество пословиц и поговорок: «Хлеб да капуста лихого не допустят»; «Ельник-березник — чем не дрова? Хлеб да капуста — чем не еда?»; «Без капусты брюхо пусто».

Кроме всего прочего, на Пантелеймона справляли так называемый заживный праздник. Колосья с полей полагалось приносить в церковь для освящения. Впоследствии эти колосья хранили в избе.

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