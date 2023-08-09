Более 40 российских пляжей закрыли для купания

07:40, 09 августа 2023, ПАИ

Более, чем на 40 российских пляжах ввели запрет на купание из-за несоответствия воды санитарным нормам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Купальный сезон этим летом приостановили на 2,5% от всех пляжей. Всего этим летом в стране действовало около 1,7 тысячи мест купания.



К началу сезона пляжи должны были тщательно подготовить: территорию следовало очистить и благоустроить, оборудовать раздевалки и душевые, общественные туалеты, урны для сбора мусора.



«При выборе места для купания необходимо отдать предпочтение специально оборудованным пляжам, где оборудована инфраструктура пляжа, есть водоснабжение, производится уборка территории и удаляется мусор», – посоветовали в Роспотребнадзоре.



В таких местах регулярно проводят лабораторные исследования воды водоема, питьевой воды, песка. Когда качество воды водоема не соответствует гигиеническим нормативам, на таких пляжах устанавливаются знаки «Купание запрещено!».



В течение этого сезона из-за «ухудшения качества воды водоемов в зоне купания» приостановили по решениям органов местного самоуправления или хозяйствующих субъектов эксплуатацию 42 пляжей.

Как подчеркнули в ведомстве, этот показатель ежегодно находится примерно на одном уровне.