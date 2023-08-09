Без иностранного акцента: «Ростелеком» расширяет возможности цифровой платформы коммуникаций

12:08, 09 августа 2023, ПАИ

Единая цифровая платформа коммуникаций «Ростелекома» расширяет возможности для бизнеса. Теперь в ней доступна не только облачная телефония, но и специализированное решение «Платформа коммуникаций для бизнеса», которое можно полностью установить на ресурсах заказчика. Оно подойдёт компаниям, которые хотят организовать профессиональную и эффективную автоматическую телефонную связь, а также использовать дополнительные сервисы платформы на собственной инфраструктуре. Об этом ПАИ сообщили в компании.

При этом новое решение «Ростелекома», как и облачный сервис «Виртуальная АТС», отвечает запросам бизнеса на внедрение импортозамещающих технологий. Это полностью российская разработка, включённая в реестр отечественного ПО и способная обеспечить бесшовный переход с решений зарубежных вендоров.

«Ростелеком» готов организовать сервис для бизнес-коммуникаций по гибридной модели, которая объединит преимущества облачных технологий с возможностями программно-аппаратных систем и решений. Вне зависимости от выбранной модели получения сервисов – IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) или гибрид, специалисты компании полностью обеспечивают бесперебойную работу и техническую поддержку внедрённых продуктов.

Установленная в периметр информационной инфраструктуры клиента «Платформа коммуникаций для бизнеса» может быть интегрирована с существующими внутренними системами, а её функционал позволяет решать задачи бизнеса любого масштаба. Так, платформа поможет объединить в единую телефонную сеть территориально распределённую структуру заказчика или организовать работу корпоративного контактного центра. При этом для контакт-центра будет доступна система записи и оценки разговоров операторов, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и создание расписания с возможностью переключения между сценариями ответа. Гибкая настройка сценариев переадресации и голосового меню (IVR) позволит эффективно распределить входящие вызовы и минимизировать количество пропущенных звонков, а также снизить нагрузку на операторов.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Денис Пузевич отметил, что для наиболее эффективной работы «Виртуальной АТС» и решения «Платформа коммуникаций для бизнеса» компания рекомендует использовать сервис анализа речи.

«Вручную отслеживать качество работы менеджеров отдела продаж или сотрудников кол-центра не всегда возможно и эффективно. Речевая аналитика автоматически проверит их работу и выявит проблемные места в скриптах. Система позволит понять, какая аудитория обращается в вашу компанию и как ваши специалисты с ней работают – приветствуют ли клиентов, предлагают ли дополнительные товары или услуги, какую реакцию получают от собеседника. Сервис поможет оптимизировать продажи, повысить эффективность работы сотрудников и лояльность клиентов», – подчеркнул Денис Пузевич.

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