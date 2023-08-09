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Общество

Семинар руководителей профсоюзов работников связи СЗФО проходит в Пскове

Встреча-семинар председателей территориальных организаций профсоюза работников связи СЗФО России проходит в Пскове с 8 по 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Мероприятие, организованное в рамках Года социального партнёрства, включает обсуждение федерального отраслевого соглашения по организациям связи и информационных технологий РФ, вопросов развития социального партнёрства и практики правозащитной работы.

В правительстве Псковской области участников встречи приветствовали заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, который отметил беспрецедентный уровень социального партнёрства в регионе.

«С губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым достигнута договорённость внести в региональное соглашение пункт о рекомендации всем хозяйствующим субъектам вне зависимости от формы собственности, проводить работу и способствовать созданию первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров. Коллективный договор по умолчанию считать одним из критериев эффективности работы руководителей учреждений и организаций», – сообщил Игорь Иванов.

По итогам первого мероприятия семинара участники договорились о проведении встреч с трудовыми коллективами и об учреждении профсоюзных организаций, а также о заключении коллективных договоров.

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