Семинар руководителей профсоюзов работников связи СЗФО проходит в Пскове

12:31, 09 августа 2023, ПАИ

Встреча-семинар председателей территориальных организаций профсоюза работников связи СЗФО России проходит в Пскове с 8 по 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Мероприятие, организованное в рамках Года социального партнёрства, включает обсуждение федерального отраслевого соглашения по организациям связи и информационных технологий РФ, вопросов развития социального партнёрства и практики правозащитной работы.

В правительстве Псковской области участников встречи приветствовали заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, который отметил беспрецедентный уровень социального партнёрства в регионе.

«С губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым достигнута договорённость внести в региональное соглашение пункт о рекомендации всем хозяйствующим субъектам вне зависимости от формы собственности, проводить работу и способствовать созданию первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров. Коллективный договор по умолчанию считать одним из критериев эффективности работы руководителей учреждений и организаций», – сообщил Игорь Иванов.

По итогам первого мероприятия семинара участники договорились о проведении встреч с трудовыми коллективами и об учреждении профсоюзных организаций, а также о заключении коллективных договоров.