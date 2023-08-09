Познакомиться с бытом и культурой народа сето приглашают псковичей

13:12, 09 августа 2023, ПАИ

Международный день коренных народов мира отмечают в Псковской области. В связи с этим псковичей и гостей города приглашают поближе познакомиться с культурой и традициями народа сето в музее-заповеднике «Изборск» и музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Малочисленный коренной финно-угорский народ сето (также: сету, псковская чудь, полуверцы) проживает на территории Печорского района и насчитывает 234 человека. Исторический ареал народа сето носит название Сетомаа.

В музее-заповеднике «Изборск», в усадьбе купца Шведова работает постоянная этнографическая экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история», рассказывающая о самобытности этнокультурных традиций Изборска.

В новом выставочном зале музея также продолжает работу выставка «Изборский хоровод», созданная в творческом сотрудничестве нескольких ведущих музеев России и посвящённая своеобразию народного костюма. На выставке представлено более 30 костюмов, в том числе и костюмы сето.

Познакомиться с бытом и культурой народа сето можно в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в музее-усадьбе сето в деревне Сигово.

С фольклором сето может познакомить семейный сетосский ансамбль «Каарахельбе», участниками которого являются сотрудники музея-усадьбы народа сето. На многих музейных событиях гости смогут услышать традиционные песни сето в исполнении коллектива, в том числе древнее многоголосое пение – леело.

Экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история» и выставка «Изборский хоровод» открыты для посетителей музея ежедневно с 10:00 до 18:00 (по субботам выставка работает до 20:00). Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово работает с 10:00 до 17:00.