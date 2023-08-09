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Общество

Выдача розничных кредитов Сбербанком увеличилась на 2,8% в июле

Выдачи розничных кредитов продолжил наращивать Сбербанк в июле. Так, за один месяц объём выданных физлицам ссуд вырос до 758 млрд рублей с 720 млрд рублей месяцем ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчёт банка по РСБУ.

Фото: Сбер

На 2,8 % вырос розничный портфель банка за месяц, это без учёта секьюритизации ипотечных кредитов (с их учётом – на 1,4 %), с начала года – на 15,5 %. Ключевым драйвером остаётся ипотека, на её долю пришлось более половины выдач. Стоит отметить, что портфель жилищных кредитов превысил 8,6 трлн рублей, показав рост на 3 % за месяц. Первичный рынок ипотеки из-за улучшения предложений по льготным программам вносит основной вклад в прирост розничного портфеля.

Портфель потребительских кредитов с начала года прибавил 10,2 %, а за июль – 1,8 %. Он составил 3,8 трлн рублей. Также превысил 1,3 трлн рублей портфель кредитных карт на конец июля, рост портфеля в июле ускорился до 4,5 % с 2,7 % месяцем ранее, а вот с начала года рост превысил 19 %.

Также у Сбербанка вырос корпоративный кредитный портфель на 21,6 трлн рублей. Он показал рост на 3,6 % в июле (+2,7 % без учёта валютной переоценки). На 15 % увеличился портфель с начала года (+9,3 % без учёта валютной переоценки). Корпоративным клиентам Сбербанка за месяц был выдан объём кредитов на сумму более двух трлн рублей.

Сотрудники банка уточнили, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась с 2,2 % до 2,1 %.

В июле средства физлиц выросли на 2 % (+1,6 % без учета валютной переоценки), это произошло на фоне повышения доходности вкладов вслед за увеличением ключевой ставки, и они составили 20,3 трлн рублей. Прирост на 10,6 % показали средства населения с начала года (+8 % без учёта валютной переоценки).

За июль средства юрлиц выросли на 0,5 % (-0,8 % без учёта валютной переоценки) и на 8,7 % с начала года (+2,9 % без учёта валютной переоценки), до 9,5 трлн рублей.

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