Жительница Палкинского района незаконно прописала иностранца

15:47, 09 августа 2023, ПАИ

Жительница Палкинского района подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в июне текущего года 59-летняя неработающая жительница деревни Ключи осуществила на территории Палкинского района фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.