Жительница Палкинского района незаконно прописала иностранца
Жительница Палкинского района подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в июне текущего года 59-летняя неработающая жительница деревни Ключи осуществила на территории Палкинского района фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.
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