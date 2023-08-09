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Происшествия

Жительница Палкинского района незаконно прописала иностранца

Жительница Палкинского района подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в июне текущего года 59-летняя неработающая жительница деревни Ключи осуществила на территории Палкинского района фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

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