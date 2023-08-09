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Паттерны появятся на центральных улицах Пскова

Паттерны появятся на центральных улицах Пскова. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Граффити – это звучит грубо, мы с дизайнером Михаилом Гнединым называем это паттерны. Паттерн – это повторяющийся рисунок некого образа», – пояснила гость студии.

Замглавы администрации Пскова отметила, что паттерны не будут выбиваться из основной стилистики города. Дизайнер Михаил Гнедин предложил разработать их в спокойных тонах.

Так, паттерны появятся рядом с музыкальной школой на улице Советской, средней общеобразовательной школой № 1 и в Детском парке, где рисунок создадут в стилистике советского архитектора Юрия Спегальского.

«Когда будут окончательные, проработанные до конца идеи, глава Пскова Борис Елкин всё представит на суд общественности», – отметила Ирина Иванова и подчеркнула, что все образы сделаны с большим уважением к городу и его истории.

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