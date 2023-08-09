Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове запустят в 2024 году

17:27, 09 августа 2023, ПАИ

Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове запустят в 2024 году. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году объект будет полностью смонтирован, и его запустят в 2024 году», – отметила замглавы администрации города.

Ранее сообщалось, что в Пскове готовятся к установке фонтана в сквере имени 60-летия Октября. Отметим также, что фонтан будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.