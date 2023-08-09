15 лекций за один день посетили участники четвёртого заезда форума «Истоки»

19:52, 09 августа 2023, ПАИ

Участники форума «Истоки» посетили 15 лекций, которые прошли в образовательном центре – главном инфраструктурном объекте круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки».

Сразу в четырёх залах они смогли узнать больше об урбанистике, комплексном развитии регионов страны, популяризации культурного наследия и создании неоиндустриальных городов. Финалом дня стали русские гулянья – исторически распространённая и широко практикуемая традиция отмечания праздников у славян. Молодые архитекторы, экскурсоводы и активисты РСО поучаствовали в настоящих исконно русских забавах и играх – в хороводах, перетягивании каната, плясовой, эстафете и многом другом.

«После такой насыщенной образовательной программы мне было очень приятно ощутить атмосферу наших истоков через танец, хороводы и музыку. Я почувствовала единение с ребятами – наверное, это самое важное», – поделилась впечатлениями участница четвёртого заезда «Созидание» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Елена Дерновая.

За семь дней заезда для участников пройдёт более 50 лекций и мастер-классов. Каждый сможет узнать что-то новое: активисты РСО откроют для себя больше возможностей и разработают несколько концепций арт-пространств в Псковской области; архитекторы изучат особенности конструирования города будущего, благоустройства объектов городской среды, а также познакомятся с ведущими экспертами и участниками архитектурных экспедиций; экскурсоводам спикеры расскажут о последних тенденциях в развитии профессии гида и поделятся своим опытом, как доступно и интересно рассказывать о городских достопримечательностях.

Также участников форума ожидает полезная программа в Самолве и расчистка прибрежной территории реки Псковы. 12 августа, в Международный день молодёжи, в Печорах пройдёт забег участников форума «Истоки» и всех желающих. Протяжённость маршрута составит три километра.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.