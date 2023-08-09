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Общество

Островские любители танго отметили десятилетие клуба

Коллектив «Данза» сплотила любовь к танго: вместе репетируют, отдыхают, посещают уроки мастеров и милонги в Пскове.

Фото Людмилы Ильичёвой

Вместе отметили и 10-летний юбилей коллектива. Встретились, как обычно, на берегу реки Великой, а затем зашли в кафе, где вспомнили все лучшие годы коллектива. С благодарностью вспоминали наставника и руководителя Олега Юматова. К сожалению, он не смог быть на встрече, но до сих пор поддерживает связь с коллективом.

«Не верится, что прошло 10 лет наших встреч. Мы такие разные, но любовь к танго объединила нас навсегда. Конечно, было интересно перелистать яркие страницы клуба. Жаль, что нет тех, с которыми уже никогда не сможем встретиться... Но вечеринки будут продолжаться, и будут новые встречи», – поделилась участница встречи Людмила Ильичёва.

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