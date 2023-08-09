Комитет по транспорту решит вопрос благоустройства пешеходного перехода в Плюссе

21:30, 09 августа 2023, ПАИ

Вопрос обустройства пешеходного перехода на улице Железнодорожной в посёлке Плюсса, в месте расположения магазинов («Магнит», «Перспектива», «Радуга», магазин Великолукского мясокомбината), жители посёлка поднимали давно: пешеходам опасно пересекать эту улицу. Об этом ПАИ сообщила газета «Плюсский край».

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря взаимодействию комитета по транспорту и администрации района этот вопрос решён положительно! На месте обсудили все технические вопросы. Решение принимали совместно все службы: представители ТДК, ГБУ ПО «Псковатодор», сотрудники ГИБДД и администрации района», – рассказала глава Плюсского района Наталья Иванова.

Остался вопрос дополнительного освещения и новой дорожной разметки, которая будет соответствовать правилам дорожного движения. Данный участок дорог регионального и местного значения пешеходам очень сложно переходить. И если с пешеходным переходом на «регионалке» вопрос решён, то его усложняет вопрос безопасного перехода к сетевому магазину «Светофор», пересечения улиц Школьной и Коммунальной, так как рядом находится ж/д переезд.

«Думаем! Обсуждаем! Консультируемся! Будем искать максимально правильное решение!» – резюмировала Наталья Иванова.