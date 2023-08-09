Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Комитет по транспорту решит вопрос благоустройства пешеходного перехода в Плюссе 

Вопрос обустройства пешеходного перехода на улице Железнодорожной в посёлке Плюсса, в месте расположения магазинов («Магнит», «Перспектива», «Радуга», магазин Великолукского мясокомбината), жители посёлка поднимали давно: пешеходам опасно пересекать эту улицу. Об этом ПАИ сообщила газета «Плюсский край».

Фото газеты «Плюсский край»

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря взаимодействию комитета по транспорту и администрации района этот вопрос решён положительно! На месте обсудили все технические вопросы. Решение принимали совместно все службы: представители ТДК, ГБУ ПО «Псковатодор», сотрудники ГИБДД и администрации района», – рассказала глава Плюсского района Наталья Иванова.

Остался вопрос дополнительного освещения и новой дорожной разметки, которая будет соответствовать правилам дорожного движения. Данный участок дорог регионального и местного значения пешеходам очень сложно переходить. И если с пешеходным переходом на «регионалке» вопрос решён, то его усложняет вопрос безопасного перехода к сетевому магазину «Светофор», пересечения улиц Школьной и Коммунальной, так как рядом находится ж/д переезд.

«Думаем! Обсуждаем! Консультируемся! Будем искать максимально правильное решение!» – резюмировала Наталья Иванова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 августа 2023

Урок трезвости провели для первокурсников Псковского филиала УФСИН

09 августа 2023

Реставрация на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря завершается

09 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Лето. Вечер. Финский парк

09 августа 2023

Комитет по транспорту решит вопрос благоустройства пешеходного перехода в Плюссе 

09 августа 2023

Рекомендации Минздрава обсудили в правительстве Псковской области

09 августа 2023

В Плюссе прошли публичные слушания по проектированию газопровода

09 августа 2023

Лучной тир с псковскими инструкторами работал в Струго-Красненском районе

09 августа 2023

Островские любители танго отметили десятилетие клуба


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...