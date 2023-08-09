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Общество

Реставрация на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря завершается

Завершается реставрация каменных палат на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря в Пскове. Об этом сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Фото из телеграм-канала АНО

Выполнены консервация каменных аутентичных конструкций (каменный объём), ремонт позднего рубленого объёма с локальной стилизацией элементов декора и типов отделки конеца XIX – начала XX века, отремонтированы поздние пристройки. Для изготовления ступеней использован путиловский известняк. Каменный подклет Дома настоятельских келий датируется XVI веком. Заменена кладка поражённого грибком отсыревшего камня. Проведена асептическая обработка стен. Установлена подсветка.

Путиловский известняк, добытый с помощью вырубки гидравлическим молотом, отличается высокой прочность, он широко применялся при строительстве Санкт-Петербурга во времена Петра I. Проведена гидроизоляция. Устроена дренажная система, по периметру создан глиняный замок.

Проектом приспособления предлагается создание офисной части и гостевых келий.

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