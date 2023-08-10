Тренер ФК «Псков» прокомментировал результат игры против «Звезды»

11:46, 10 августа 2023, ПАИ

Тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев прокомментировал корреспонденту ПАИ результат игры против спортшколы «Звезда», которая завершилась со счётом 2:0 в пользу псковичей.

«Мы знали, что эта команда играет в открытый футбол, – рассказал главный тренер. – Они по пять человек выдвигаются в линию обороны. Поэтому мы сыграли в пять защитников, чтобы подстраховаться от широкой игры по всем флангам. В принципе справлялись. Игрокам на позициях фланговых защитников было сложно. Георгий Петров вообще без замен играет несколько игр подряд. Пока силы есть. Мы справлялись, но много брака было особенно в первом тайме. Теряли мяч на второй передаче, из-за чего приходилось много бегать назад».

Также Игорь Васильев отметил игру Антона Шишаева в матче. «Отличная игра, сказать даже нечего. Человек с таким опытом. Физические данные отменные, не глядя на паспорт. На 90-й минуте делает такие рывки по полполя», – сказал он.

«Мы знали, что их надо ловить на перекатах в обороне. В конце подловили, но уже поздновато. Номинально ты вроде отдаёшь инициативу, а потом надо резко накрыть вратаря или защитников, которые опрометчиво играют. Им это позволяется, они играют в удовольствие. Но это чревато», – объяснил главный тренер команды.

Кроме того, Игорь Васильев выделил атмосферу на стадионе, поблагодарил болельщиков и сказал, что очень рад их присутствию на играх.