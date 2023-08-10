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Происшествия

12 беспилотников изъяли таможенники на границе в Псковской области

12 беспилотников обнаружили псковские таможенники в грузовом автомобиле, направлявшемся в Европу через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Бурачки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Сотрудники таможни изучили документы на 18 тонн товара и решили досмотреть груз. Специалисты обнаружили кейсы с дронами, укомплектованными батареями, пультами управления и запасными частями. Вес каждого из летательных аппаратов не превышает 1 килограмма. 

В пресс-службе ведомства отметили, что дроны предназначались для получателя из Великобритании.

«Cотрудники таможенного поста проверили маркировку и выяснили, что данный товар запрещен к вывозу из Российской Федерации на основании постановления Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 312 «О мерах по реализации указа Президента РФ от 8 марта 2022 года № 100». Беспилотники изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении», – пояснил начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко.

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