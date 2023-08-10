Великолучанка захотела купить собаку и стала жертвой мошенников

17:40, 10 августа 2023, ПАИ

Очередная доверчивая жительница региона стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением о хищении средств в полицию Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, потерпевшая пояснила, что нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенка йоркширского терьера. Обсудив с продавцом все нюансы сделки, 29-летняя девушка решила купить животное и перевела неизвестному лицу 12 тысяч рублей. А когда собеседник перестал выходить на связь, великолучанка поняла, что собаку она не получит.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.