Опубликована схема фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

14:19, 10 августа 2023, ПАИ

Опубликована схема фестиваля «Музыка на воде», который пройдёт в дендропарке Пскова 18 и 19 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В точках № 1 будет располагаться вход на фестиваль.

В точке № 2 будет располагаться ограждение территории парка.

В точке № 3 будет располагаться сцена, на которой выступят музыкальные исполнители.

В точке № 4 будут находиться понтоны.

В точке № 5 зрители смогут расположиться на пуфах.

В точке № 6 предусмотрена свободная рассадка всех желающих.

В точке № 7 установят экран, где покажут мультимедийное шоу.

В точке № 8 псковичи смогут увидеть выставку скульптур.

В точке № 9 будет расположен туалет.

Напомним, что фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове в четвёртый раз.