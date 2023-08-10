Опубликована схема фестиваля «Музыка на воде» в Пскове
Опубликована схема фестиваля «Музыка на воде», который пройдёт в дендропарке Пскова 18 и 19 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В точках № 1 будет располагаться вход на фестиваль.
В точке № 2 будет располагаться ограждение территории парка.
В точке № 3 будет располагаться сцена, на которой выступят музыкальные исполнители.
В точке № 4 будут находиться понтоны.
В точке № 5 зрители смогут расположиться на пуфах.
В точке № 6 предусмотрена свободная рассадка всех желающих.
В точке № 7 установят экран, где покажут мультимедийное шоу.
В точке № 8 псковичи смогут увидеть выставку скульптур.
В точке № 9 будет расположен туалет.
Напомним, что фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове в четвёртый раз.
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