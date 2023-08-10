Псковичам рассказали о предстоящих молодёжных мероприятиях

18:07, 10 августа 2023, ПАИ

Какие мероприятия ожидают молодых людей в Псковской области, рассказала врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства региона Кристина Лунёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас грядёт насыщенная региональная осенняя пора. Самый ближайший форум пройдёт 25–27 августа: это наш уже второй региональный форум поддержки добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь», который будет проводиться на базе «Юность» в Острове. Около ста волонтёров из всех муниципальных образований станут его участникам в этом году. Кстати, регистрация открывается уже завтра на платформе dobro.ru», – отметила она.

С 22 по 24 сентября состоится традиционный международный патриотический форум «Мы помним». Помимо псковских активистов, участие в форуме примет молодёжь из Белоруссии.

В октябре этого года совместно с УМВД России по Псковской области для активистов региона пройдёт традиционный антинаркотический форум «Доброволье.60».

Кроме того, в ноябре стартует международный образовательный форум «Союзное государство». В рамках работы форума ребята из Пскова и Белоруссии затронут различные направления развития молодёжной политики.