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ФК «Псков» начал чемпионат СЗФО с поражения

Футбольный клуб «Псков» (спортсмены 2009 года рождения) начал чемпионат Северо-Западного федерального округа с поражения от команды «Ленинградец» со счётом 1:6. Матч прошёл на стадионе «Машиностроитель». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Андрей Колышев.

Фото: Андрей Лупанов

«Мне не очень понравилась игра. «Ленинградец» – лидер этого турнира, который, скорее всего, станет его победителем. Там собрано всё лучшее. Они уже под ЮФЛ команду собрали. Нам тяжело соперничать с командами такого уровня. У нас впереди два игровых дня, которые многое определят», – рассказал тренер псковичей.

Также Андрей Колышев отметил, что соперник играет на другом уровне. «Мы могли сыграть чуть лучше, но выиграть у них не могли. На сегодняшний день они играют в другой футбол. Всё будет зависеть от двух остальных игр. Надо пробиваться в восьмёрку», – сказал он.

Завтра подопечные Андрея Колышева сыграют против спортшколы Красносельского района «Дружба» в 12:00 на стадионе «Машиностроитель». 

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