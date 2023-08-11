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Происшествия

15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове

Возгорание произошло в квартире жилого дома на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • 15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • 15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • 15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • 15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • 15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • 15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • 15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Прибывшие пожарные эвакуировали с помощью спасательных устройств жильцов дома. Спасены восемь человек, в том числе трое детей. Всего из здания эвакуировано 15 человек.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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