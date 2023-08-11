15 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Пскове

17:56, 10 августа 2023, ПАИ

Возгорание произошло в квартире жилого дома на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"













Прибывшие пожарные эвакуировали с помощью спасательных устройств жильцов дома. Спасены восемь человек, в том числе трое детей. Всего из здания эвакуировано 15 человек.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.