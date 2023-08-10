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Общество

Строительство очистных сооружений в Порхове набирает обороты

Фото пресс-службы регионального парламента

Все организационные, бюрократические вопросы строительства очистных сооружений в Порхове на сегодня сняты, нет ничего, что могло бы сдерживать проведение работ, уверен председатель областного Собрания Александр Котов. 10 августа спикер принял участие в очередной рабочей планёрке в администрации Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Все обозначенные ранее в протоколе вопросы – о техприсоединении электрической мощности, разукрупнении проекта, осуществлении авторского надзора по соглашению с маслосырозаводом и о повторном прохождении госэкспертизы – имеют решение или уже закрыты. На объекте произошли заметные изменения.

Александр Котов обратил внимание подрядчика на необходимость наращивать темпы, пока позволяет погода. «Это сейчас сухо и хорошо, но ещё немного – и с учётом специфики вашего объекта вам придётся ковыряться в грязи, темпы снизятся в 10 раз. Давайте технику, людей – и вперёд!» – обратился к подрядчику спикер. «Нельзя терять время. Нужно максимально ускорить процесс», – согласился с замечанием глава муниципалитета Юрий Семёнов.

Председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов в свою очередь напомнил, что для кураторов программы Минсельхоза главным маркером реализации проекта является своевременное освоение бюджетных средств. Для этого подрядчику нужно работать в тесной связке с управлением капитального строительства и оперативно подавать документы об оплате выполненных работ. «Деньги есть. Ваша задача – их забрать», – в очередной раз напомнил руководитель исполнительного органа.

По итогу осмотра строительной площадки Александр Котов отметил, что за последний месяц подрядчик значительно нарастил объёмы. «Видно заинтересованное отношение, и есть надежда, что до конца года работы первого этапа будут выполнены. Качество неплохое, что подтверждает оценка УКС. С контроля проект не снимаем, но на данный момент опасений по [поводу] его реализации нет», – добавил спикер.

Председатель Собрания также отметил внимательное отношение главы района Юрия Семёнова к ходу строительства. «Постоянно на объекте. Видно, что с его стороны делается всё необходимое. Я бы отметил хорошую работу и главы, и специалистов администрации», – добавил Александр Котов.

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