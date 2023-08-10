Дефицит кадров в радиоэлектронной промышленности Псковской области обсудили профсоюзы

22:16, 10 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в пленуме Псковской областной организации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности РФ.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе областного совета профсоюзов, участники обсудили работу за два с половиной года и, в частности, отметили, что предприятия радиоэлектронной промышленности региона обеспечены заказами, но есть общая проблема – кадры.

«Мы, профсоюзы, не раз говорили, предупреждали, что необходимо работать с кадрами: обучать, платить достойную заработную плату, обеспечивать безопасное рабочее место, социализировать работников. Те работодатели, которые не уделяли данному направлению должного внимания, сегодня становятся неконкурентными, им приходится навёрстывать упущенное», – подчеркнул Игорь Иванов.

Он отметил, что по итогам совещания облсовпроф возьмёт в работу вопросы, касающиеся назначения званий ветеранов труда регионального и федерального значения.