На одной из улиц Пыталово ремонтируют тротуар
Ремонт тротуара производят в Пыталово на улице Пионерской. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».
Специалисты занимаются устройством покрытия дорожек и тротуаров от пересечения улицы Белорусской до улицы Чехова. Общая стоимость работ по контракту составила 2,375 миллиона рублей. Срок завершения работ по контракту – 1 сентября 2023 года.
Подрядчиком является ООО «Пыталоводорстрой».
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