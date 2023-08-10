На одной из улиц Пыталово ремонтируют тротуар

21:54, 10 августа 2023, ПАИ

Ремонт тротуара производят в Пыталово на улице Пионерской. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

Специалисты занимаются устройством покрытия дорожек и тротуаров от пересечения улицы Белорусской до улицы Чехова. Общая стоимость работ по контракту составила 2,375 миллиона рублей. Срок завершения работ по контракту – 1 сентября 2023 года.

Подрядчиком является ООО «Пыталоводорстрой».