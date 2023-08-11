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Общество

Пострадавшие из-за ЧС псковичи смогут приостановить выплаты по кредиту

Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций псковичи смогут приостановить исполнение обязательств по договору потребительского кредита. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Фото: ПАИ

Это стало возможным благодаря принятому Федеральному закону, согласно которому с 1 января 2024 года россиянам предоставляется право обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору потребительского кредита на срок до шести месяцев при определённых условиях и обстоятельствах.

Среди них – проживание в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, а также нарушение условий жизнедеятельности и утрата имущества в результате ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.

Заёмщик вправе обратиться к кредитору в течение 60 дней со дня установления ЧС.

В течение льготного периода не будет начисляться неустойка за ненадлежащее исполнение заёмщиком своих обязательств по возврату займа.

Размер потребительского кредита не должен превышать 1 млн 600 тысяч рублей для договоров потребительского кредита, обязательства по которым обеспечены автокредитованием, 450 тысяч рублей – для остальных договоров потребительского кредита, а также 150 тысяч рублей – для договоров потребительского кредита с лимитом кредитования (кредитных карт).

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