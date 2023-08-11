Почти 15 тысяч человек воспользовались сервисами на МСП.РФ

11:56, 11 августа 2023, ПАИ

Почти 15 тысяч пользователей Цифровой платформы МСП.РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Всего сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» воспользовались свыше 19 тысяч раз. Об этом сообщает Корпорация МСП.

Наиболее востребованным стал сервис «Выбор налогового режима», которым воспользовались более 10 тысяч раз.

А наиболее активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. В топ-10 регионов по этому показателю также вошли предприниматели из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областей и Красноярского Края.

«Запуск собственного бизнеса – важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут – определиться с организационно-правовой формой своего предприятия», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что практика также показывает: многие действующие предприниматели не знают о том, что у них неверно определён налоговый режим, и деятельность компании по документам расходится с реальной.

Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением. К примеру, сервис «Выбор организационно-правовой формы» после прохождения теста предоставляет пользователю памятку по предложенной форме. В ней описываются разрешённые виды деятельности, возможности привлечения наёмных сотрудников, требования к сдаче отчётности и другие параметры.

Цифровая платформа МСП.РФ – это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4 500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.