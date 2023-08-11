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Общество

Почти 15 тысяч человек воспользовались сервисами на МСП.РФ

Почти 15 тысяч пользователей Цифровой платформы МСП.РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Всего сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» воспользовались свыше 19 тысяч раз. Об этом сообщает Корпорация МСП.

Фото: скриншот с сайта МСП.РФ

Наиболее востребованным стал сервис «Выбор налогового режима», которым воспользовались более 10 тысяч раз.

А наиболее активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. В топ-10 регионов по этому показателю также вошли предприниматели из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областей и Красноярского Края.

«Запуск собственного бизнеса – важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут – определиться с организационно-правовой формой своего предприятия», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что практика также показывает: многие действующие предприниматели не знают о том, что у них неверно определён налоговый режим, и деятельность компании по документам расходится с реальной.

Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением. К примеру, сервис «Выбор организационно-правовой формы» после прохождения теста предоставляет пользователю памятку по предложенной форме. В ней описываются разрешённые виды деятельности, возможности привлечения наёмных сотрудников, требования к сдаче отчётности и другие параметры.

Цифровая платформа МСП.РФ – это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4 500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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