Псковичей приглашают на литературную «Мафию» по детективу Агаты Кристи
Псковичей приглашают сразиться в психологической литературной игре «Мафия» по мотивам детектива Агаты Кристи «Восточный экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.
«В эту субботу вы можете стать героем детективного романа – коварным преступником, невинным свидетелем или проницательным детективом. Игра «Мафия в «Восточном экспрессе» основана на одноимённом детективном романе Агаты Кристи. Для игры необязательно заранее читать книгу, но она наверняка вас заинтересует», – отметили в библиотеке.
Вечер литературных настольных игр состоится 12 августа в 16:00 на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.
Продолжится вечер настольной игрой «Я – знаменитость» с литературными персонажами.
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