Каждый второй пскович поддержал идею безусловного базового дохода

14:00, 11 августа 2023, ПАИ

Идею базового безусловного дохода поддержал каждый второй житель Пскова, это следует из опроса сервиса SuperJob.

53 % респондентов считают, что в России следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства. Против подобной идеи высказались 17 % жителей Пскова. Так, некоторые считают, что из-за введения подобной меры может ускориться инфляция.

Сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (58 и 48 % соответственно). Горожанам в возрасте от 35 до 44 лет идея нравится больше, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше (56 %). Хотели бы получать выплату шесть из десяти граждан с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Средние запросы к размеру ежемесячной выплаты за два года увеличились с 30 100 до 33 400 рублей. Пожелания отличаются по городам: например, в Санкт-Петербурге пожелания составляют 33 500 рублей в месяц.