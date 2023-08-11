Ремонт светофоров на улице Коммунальной в Пскове продлится несколько дней
Работы по восстановлению светофоров на улице Коммунальной в Пскове продлятся несколько дней. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Не работают светофоры на перекрёстке улицы Коммунальной и Восточного проезда и на улице Коммунальной рядом с рынком «Нива». По словам специалистов, проблема оказалась несколько сложнее, чем ожидалось, поэтому ремонт займёт несколько дней, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что местные жители заметили нерабочий светофор на перекрёстке в Пскове.
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