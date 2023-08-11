Память воинов-освободителей почтили в Печорах

15:04, 11 августа 2023, ПАИ

Митинг в честь дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прошёл в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

11 августа на братском захоронении в Печорах почтили память павших в Великой Отечественной войне. Право открыть митинг предоставили заместителю губернатора Псковской области Александру Серавину. Также перед собравшимися выступили заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко и глава Печорского района Сергей Тарасик.

«Много людей погибло, защищая Родину в те страшные годы Великой Отечественной войны. И победа осталась за нашей армией. От мала до велика люди встали на защиту родных рубежей от фашизма. И сегодня происходит страшное – нацизм снова поднял голову. Поэтому сегодня наш священный долг – быть единым народом, держаться перед лицом общей опасности. Поздравляю с днём освобождения Печор и Печорского района от немецко-фашистских захватчиков», – отметил Сергей Тарасик.

На митинге присутствовали представители администраций Печорского района и городского поселения «Печоры», а также председатель Совета ветеранов Александр Демьяненко. После выступления руководителей области и района объявили минуту молчания.

Братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отслужила литургию по погибшим. Затем прошла церемония перезахоронения останков девяти воинов, которых бойцы поискового отряда «Патриот» обнаружили в Лавровской волости.

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