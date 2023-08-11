Депутаты гордумы участвуют в приёмке образовательных учреждений Пскова

15:23, 11 августа 2023, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы участвуют в приёмке школ и детских садов города к новому учебному году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Так, исполняющий полномочия председателя Псковской городской Думы, депутат Владимир Воробьёв посетил общеобразовательную школу № 16. Вместе с комиссией он проверил качество подготовки школы к 1 сентября. В пресс-службе гордумы отметили, что образовательное учреждение принято без нареканий.

Помимо этого, городская комиссия высоко оценила подготовку школы № 26 (Псковский педагогический комплекс). «За лето удалось обновить аудитории и актовый зал», – подчеркнула директор ППК, депутат гордумы Любовь Николаева.

Также депутат по округу № 8, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко проверила детский сад «Ромашка» и лицей № 4 «Многопрофильный». «Большое внимание уделяется безопасности, пожарной безопасности, антитеррору», – отметила она.

Кроме того, Наталья Юрченко подчеркнула, что лицей ожидает капитальный ремонт, а к этому учебному году закуплена новая мебель, покрашены рекреации, лестничные пролёты, подготовлен спортзал.

В пресс-службе гордумы рассказали, что также без нареканий приняты образовательные учреждения в микрорайоне Овсище. Депутат Григорий Стороненков в составе межведомственной комиссии проверил школу № 3, детские сады № 28 и № 57. «Участники комиссии осмотрели помещения образовательных учреждений. В этом году холл школы № 3 был оборудован турникетами, металлодетекторной рамкой», – рассказал депутат.

Отметим, в состав комиссии входят представители управления образования администрации Пскова, надзорных органов, активисты родительской общественности, общественных организаций. По итогам проверок составляется акт о готовности или неготовности учреждений к учебному году.