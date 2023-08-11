«Княгиня Ольга» преподала детям уроки налоговой грамотности

23:54, 11 августа 2023, ПАИ

Уроки налоговой грамотности провели сотрудники УФНС России по Псковской области в детском оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время мероприятия школьники познакомились с такими понятиями, как налог, государство, бюджет, узнали, как появились налоги, как менялась налоговая система вместе с развитием отношений в обществе, из чего складывается финансовая система. Ребятам также рассказали о важной роли налогов в современном обществе, на какие цели они направляются и почему их нужно платить.

Рассказчицей выступила сотрудница налоговой службы в роли княгини Ольги.

«Мы решили, что именно наша землячка княгиня Ольга должна рассказывать о том, как в нашей стране развивалась налоговая система. Ведь именно она как правительница Руси провела первую в нашем государстве налоговую реформу – установила точные нормы (уроки) и основала места для сбора (погосты)», – отметила главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Мария Кривошеева.