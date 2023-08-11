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Общество

Прокурор Псковской области проведёт приём жителей Порховского района

Прокурор Псковской области Андрей Мошков проведёт личный приём граждан в прокуратуре Порховского района. Об этом пишет газета «Порховский вестник» со ссылкой на областную прокуратуру.

Для записи на приём следует обратиться к исполняющему обязанности прокурора Порховского района Людмиле Семёновой. При себе необходимо иметь заявление и комплект документов по рассматриваемому вопросу. Заявки можно подать по телефону (8 811-34) 2-41-66 или обратиться в прокуратуру по адресу: Порхов, ул. Плеханова, 3. 

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