Прокурор Псковской области проведёт приём жителей Порховского района
Прокурор Псковской области Андрей Мошков проведёт личный приём граждан в прокуратуре Порховского района. Об этом пишет газета «Порховский вестник» со ссылкой на областную прокуратуру.
Для записи на приём следует обратиться к исполняющему обязанности прокурора Порховского района Людмиле Семёновой. При себе необходимо иметь заявление и комплект документов по рассматриваемому вопросу. Заявки можно подать по телефону (8 811-34) 2-41-66 или обратиться в прокуратуру по адресу: Порхов, ул. Плеханова, 3.
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