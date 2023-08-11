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Политика

Пароль в яйце, яйцо в утке. 125-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

Неделя в Псковской области традиционно прошла насыщенно. Но насыщенностью жизни, кажется, могут похвастаться не все кандидаты в губернаторы. Зато псковичи обсудили, какого вида должен быть князь, чтобы ему памятник ставить. Между тем активизировались мошенники, которые начали звонить псковичам под видом друзей и знакомых, применяя их личные данные, – так что самое время ужесточить доступ к своим аккаунтам и придумать новый сложный пароль. Об этом в 125-м выпуске «Псковского телеграма» сегодня поговорят ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Фото ПАИ

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в telegram-пространстве темах.

Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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