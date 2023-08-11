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Глава Пыталовского района Вера Кондратьева поздравила жителей Емилово с Днём деревни

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева поздравила жителей Емилово с Днём деревни в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Веры Кондратьевой

«От всей души поздравляю жителей Емилово с праздником! День деревни – это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом она развивалась все последние годы, и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности за её судьбу. Успехи и достижения сегодня – это заслуга нескольких поколений, пронёсших любовь и преданность деревне через всю жизнь. 

Для каждого человека малая родина – это место, с которого начинается его путь в жизнь. Много замечательных людей вписали свои имена в её биографию и принесли своей малой родине почёт и уважение. 

Выражаю слова благодарности всем жителям за любовь и бережное отношение к Емилову. От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо малой родины! С праздником!» – говорится в сообщении. 

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