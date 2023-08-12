Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в попытке поджога военкомата мужчину

12:53, 12 августа 2023, ПАИ

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, задержанного с бутылкой с горючим у военкомата и подозреваемого в покушении на теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давронбека Юлдошева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту арест до 9 октября 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как полагает следствие, Юлдошев, действуя совместно с неустановленными лицами, поздним вечером 10 августа, имея умысел на совершение террористического акта, нашёл бутылку с горючим содержимым, а также предмет, служащий для получения открытого огня, после чего проследовал к зданию военного комиссариата на Большой Монетной улице в Петроградском районе. «Однако свой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение террористического акта, Юлдошев до конца не довёл, так как его преступная деятельность была пресечена, а он задержан», — отметили в пресс-службе. Мужчина был задержан 11 августа, обвинение ему пока не предъявлялось.